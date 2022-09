Zeugin fürchtet um ihr Leben

Quartett soll Tresor gestohlen haben – Prozess gegen Spenger zieht sich in die Länge

Spenge

100 000 Euro in einem Tresor sind schon eine Hausnummer. Und wenn sie samt Stahlwürfel verschwinden, ist es ein Fall für die Justiz. Seit vier Wochen steht ein Quartett vor dem Landgericht: Zwei Männer aus einer in Spenge ansässigen Großfamilie sollen in Fürstenwalde einen Tresor samt Bargeld gestohlen haben, zwei Frauen aus Bielefeld ihnen gesagt haben, wo das Geld zu holen ist. Allerdings muss der Prozess noch etwas länger dauern als geplant: Eine Zeugin hat Angst.

Von Ulrich Pfaff