Zur Ruhe kommen am Hücker Moor

Am 24. Februar Heimat im ostukrainischen Pryasowske verlassen – 42 Kinder in Spenge in Sicherheit gebracht

Spenge

Auf Rädern und Kettcars düsen die Kinder über das Gelände des Bibelheims am Hücker Moor. Sie genießen die Bewegung an der frischen Luft. „Nach der langen Zeit der Flucht sind sie in den letzten Tagen hier zur Ruhe gekommen“, sagt Alexander Demianenko. Er unterstützt seinen Vater Iwan in der Leitung des Kinderheims von Pryasowske, in dem die Jungen und Mädchen in der Ukraine lebten.

Von Ruth Matthes