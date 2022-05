Zwei Rehkitze mit Drohne gerettet

Verschreckt schauen die großen braunen Augen der beiden gut zwei Wochen alten Rehkitze umher, die Robert Tiemann, Reinhard Holtgrefe und Achim Dingerdissen an einem schattigen, Deckung bietenden Platz nah ihrer Fundstelle am Nachmittag aussetzen. Die Tiere erfreuen sich dank der drei Jäger bester Gesundheit. Diese hatten die Kitze mit Hilfe modernster Technik vor dem sicheren Tod bei der Mahd eines Feldes gerettet.

Feld in Spenge mit Wärmebildkamera nach Wild abgesucht – zwei Tiere vor Mahd in Sicherheit gebracht

In den frühen Morgenstunden hatte Tiemann im Auftrag eines Landwirts dessen zu mähende Felder nahe des Bürgerbades in Lenzinghausen mit einer Drohne abgeflogen. Mittels einer daran montierten Wärmebildkamera können Rehe, Hasen und Fasane ausfindig gemacht und in Sicherheit gebracht werden. Über erfassten Wärmequellen ließ Tiemann die Drohne stehen und nahm per Funkgerät Kontakt zu Holtgrefe auf, der sich auf die Suche nach den im hohen Bewuchs gut versteckten Tieren machte. Als er die Kitze im Abstand von nur etwa 1,5 Metern gefunden hatte, nahm er die schockstarren Tiere auf und setzt sie abseits des Feldes unter einen Korb. „Wir achten sehr darauf, die Tiere nur mit Handschuhen und Grasbüscheln anzufassen, damit ihnen kein menschlicher Geruch anhaftet, der die Ricke später verschrecken könnte“, erklärt Holtgrefe.