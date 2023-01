Spengerin vertritt OWL in neu gegründeter Pflegekammer

Die Situation in der Pflege - sei es im Krankenhaus oder im Altenheim - ist angespannt. Von Personaluntergrenzen, überforderten Mitarbeitenden und hoher Fluktuation ist immer wieder die Rede. Damit sich daran bald etwas ändert, setzt sich Marleen Schönbeck in der neu gegründeten Pflegekammer für die Belange der professionell Pflegenden ein. Die Spengerin vertritt OWL in dem Landesgremium.

„Der Beruf ist eigentlich so schön, man kann eigenständig arbeiten und mit guter Pflege viel bei den Patienten erreichen. Doch das Image ist schlecht und die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden“, sagt die Pflegefachkraft. Die 32-Jährige, die derzeit in Elternzeit ist, hat ihre Ausbildung im St. Vincenz Krankenhaus in Salzkotten gemacht. Später studierte sie Berufspädagogik für Pflegeberufe und ist nun Lehrkraft der Pflegeschule des Evangelischen Krankenhauses Bielefeld. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Bielefeld forscht sie zudem zur Vereinbarkeit von Laienpflege und Erwerbstätigkeit.