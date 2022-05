Sperrungen zum Frühlingsfest

Im Vorfeld und während der Kirmes am Wochenende greifen in Bünde einige Verkehrsbeschränkungen

In einigen Tagen ist es endlich wieder soweit: Ab Freitag, 13. Mai, findet in Bünde nach der Corona-Zwangspause endlich wieder das Frühlingsfest statt. Zuletzt gab‘s den traditionellen Mai-Rummel in der Innenstadt 2019 – also vor einer gefühlten Ewigkeit.