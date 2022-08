Stadt Bünde will 18 Bäume fällen lassen

Um die Verkehrssicherheit an der Ahler Straße (L 783) zu erhöhen, will die Bünder Stadtverwaltung dort 18 Bäume fällen und die Rad- und Gehwegbereiche auspflastern lassen – vorausgesetzt die heimischen Lokalpolitiker stimmen zu.

Ein Rückblick: Die Ahler Straße war in den 1980er-Jahren von der Osnabrücker Straße bis zum Schnellweg als Gemeinschaftsmaßnahme vom Land NRW und der Stadt Bünde ausgebaut worden. Neben der 6,50 Meter breiten Fahrbahn wurden beidseitige getrennte Rad- und Gehwege angelegt. Im Zuge dessen waren damals rund 50 Amerikanische Roteichen gepflanzt und an den Baumscheiben Rasengittersteine verlegt worden. Zuständig für die Unterhaltung der Strecke und für die Verkehrssicherheit in dem Bereich ist per Vereinbarung die Kommune.