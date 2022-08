Stadt Herford: Mahnmal am Schützenhof unpassend

Herford

Die Stadt Herford will ein Mahnmal für die zehn Mordopfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) errichten. Elf Bäume sollen in den Werregärten, südlich des Beach-Clubs, gepflanzt werden. Als Standort war zunächst auch der bewaldete Park am Schützenhof im Gespräch. Wegen der Verbindung zu den Schützen sei das aber unpassend, meint die Stadt. Die Schützen sind fassunglos.

Von Bernd Bexte