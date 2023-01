Stadt Herford reguliert E-Scooter-Betrieb

Mit dem Abstellen ist das so eine Sache: Hin und wieder versperren die grünen Flitzer die Bürgersteige - wie hier auf der Hermannstraße am Berufskollegzentrum. Die Stadt hält sich die Option offen, bestimmte Innenstadtbereiche festzulegen, in denen die E-Scooter geparkt werden müssen.

Foto: Moritz Winde