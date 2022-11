Tierschutzverein kritisiert Bürgermeister Tim Kähler in offenem Brief

Der Staffordshire-Terrier-Mischling «Chico» im Tierheim Hannover. Der Tierschutzverein Herford sieht erhebliche Probleme, sollte die Stadt Herford eine Kampfhundesteuer einführen. Der Rat entscheidet in der Frage am 11. November.

In einem offenen Brief, der auch an die Vertreter der Ratsfraktionen gegangen ist, bittet der Tierschutzverein darum, auf eine Erhöhung der Steuer für „gefährliche Hunde“ ganz zu verzichten. In einer Vorlage für den Rat schlägt Bürgermeister Kähler vor, dass ab dem 1. Januar 2023 eine deutlich höhere Steuer für „gefährliche Hunde“ anfallen soll. Allerdings gilt für die 60 Tiere, die heute als Listenhunde geführt werden, ein Bestandsschutz. Mehr zahlen nur derjenige, der sich nach dem 1. Januar 2023 einen Kampfhund anschafft.