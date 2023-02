Stadt Herford verzichtet trotz dickem Minus auf Steuererhöhungen

Defizit in 2023 wird sich laut Kämmerei auf 13,2 Millionen Euro belaufen - Gewerbesteuereinnahmen besser als erwartet

Herford

Die Stadt Herford wird auch in diesem Jahr ohne Steuererhöhungen auskommen. So sieht es der Haushaltsplanentwurf vor, den Kämmerer Jochen Strieckmann im Freitagabend im Stadtrat vorgelegt hat. „Wir wollen die Herforderinnen und Herforder in schwierigen Zeiten nicht noch weiter belasten“, sagte Bürgermeister Tim Kähler.