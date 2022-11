„Wir wissen, dass Preiserhöhungen immer unerfreulich sind, und würden auch weiterhin sehr gern stabile Preise anbieten. Doch sowohl die stark gestiegenen Preise im Erdgas- und Strom-Großhandel als auch die der Netzentgelte müssen bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden“, heißt es in einer Mitteilung von Freitag. Außerdem seien die Stadtwerke als Energieverbraucher ebenfalls betroffen. Die erhöhten Kosten kämen auch bei allen Leistungen und Materialien an, die das heimische Versorgungsunternehmen beziehe.

Knapp elf Cent für Gas

Konkret ergeben sich folgende Änderungen: Zum 1. Januar steigen die allgemeinen Preise für die 19.000 Erdgaskunden (Grundversorgungspreise) um 3,38 Cent pro Kilowattstunde auf 10,90 ct/kWh (brutto). Das entspricht einem Plus von 45 Prozent. Bis Jahresende berechne sich der Grundpreis nach der Leistung des Heizenergieerzeugers; ab Januar gebe es dann einen verbrauchsabhängigen Grundpreis und keine Bestabrechnung mehr. „Neben den Preisen der Grundversorgung bieten wir weitere Angebote an, etwa Rund-Erdgas pur“, erklärt Christine Brinkmann, Prokuristin der Stadtwerke. Diese sind für Herford, Enger und Hiddenhausen Grundversorger in der Sparte Erdgas.

Auch beim Strom stehen erhebliche Veränderungen an. Dabei sind die Stadtwerke aber nicht der Grundversorger vor Ort, das ist Eon. Rund-Strom öko der Stadtwerke etwa werde komplett aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Der Preis steigt um 3,22 ct/kWh auf 46,70 ct/kWh (brutto). Die jährlichen Mehrkosten betrügen für einen Haushalt mit 3.500 kWh etwa 110 Euro. „Doch durch die geplante Strompreisbremse von 40 ct/kWh wird der gleiche Haushalt 180 Euro gegenüber den aktuellen Preisen sparen“, betont Brinkmann.

Aufgrund der langfristigen Beschaffung von Strom und Erdgas könnten die Stadtwerke die aktuellen starken „Spitzen“ abmildern und den Preisanstieg deutlich verringern. Die Bundesregierung habe außerdem die Umsatzsteuer auf Gas- und Wärmelieferungen bis zum 31. März 2024 von 19 auf 7 Prozent reduziert. „Die SWH berechnet den gesamten Verbrauch an Erdgas und Wärme auch im Jahr 2022 mit dem niedrigeren Umsatzsteuersatz.“

Preisbremse automatisch verrechnet

Die Gasbeschaffungsumlage, die den Kunden im August mitgeteilt worden war, hat die Bundesregierung rückwirkend zum 9. August aufgehoben, wird also nicht berechnet. Zudem gebe es Entlastungen über die angekündigte Gas-, Wärme- und Strompreisbremse des Bundes. Nach dem heutigen Stand lägen alle Arbeitspreise für Erdgas noch unter dem Wert, der für die Gaspreisbremse vorgesehen sei. Und für die Wärmekunden reduziere der Wärmepreisdeckel die Kosten. Zur Erläuterung: Wärmepreise betreffen Bewohner von Mehrfamilienhäusern, deren Verbrauch über einen Wärmezähler am Heizkörper ermittelt wird.

Die geplante Strompreisbremse, die ab 1. Januar gelten soll, werde den Strompreis für einen Grundbedarf von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose auf 40 ct/kWh (brutto) deckeln. Übersteigt der Verbrauch diesen Grundbedarf, werde dann der mitgeteilte Preis fällig.

Und dann gibt es die einmalige Dezember-Hilfe: „Konkret können wir darüber und über die drei Preisbremsen erst etwas sagen, wenn das Gesetz in der kommenden Woche verabschiedet und veröffentlicht ist“, teilt Brinkmann mit. Die Kunden müssten bei der Verrechnung aber nicht selbst tätig werden, alle Vergünstigungen würden in den Abrechnungen und Abschlagszahlungen berücksichtigt.

Bonus bei Onlinerechnung

Im Oktober hatten die Stadtwerke die Abschlagszahlungen um 50 Prozent erhöht und hatten eine Gaspreiserhöhung zum 1. Januar „von zwei bis vier Cent brutto pro Kilowatt“ angekündigt.

Nicht zuletzt sei das Energiesparen eine Möglichkeit, den Preisanstieg selbst zu dämpfen, appellieren die Stadtwerke an ihre Kunden. Auf ihrer Internetseite gebe es dazu Tipps. Alle Energie-Kunden könnten auch mit einer Jahresvorauszahlung und einem Bonus bei Onlinerechnungen sparen. „Zudem gibt es Zuschüsse, wenn neue energiesparende Elektrogeräte angeschafft werden.“ Informationen erhalten alle Kunden auch über den Newsletter, den man auf der Internetseite www.stadtwerkeherford.de abonnieren kann.