Stadtwerke Herford senken Strompreis

Die Stadtwerke geben diese Senkung an alle Kundinnen und Kunden weiter. „Damit sinken alle Strompreise um 4,43 Cent/kWh (brutto)“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. In der Stromrechnung für 2022 werde dies berücksichtigt und anteilig, also ab Juli, verrechnet.

Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB) hatte diesen Schritt bereits in der vergangenen Woche angekündigt.