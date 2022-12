Stammzellenspender für Melanie (43) aus Enger gefunden

Es ist ein Hoffnungsschimmer für die an Blutkrebs erkrankte Melanie Franke aus Enger: Für die 43-Jährige wurde ein Stammzellenspender gefunden. Eine Übertragung der Stammzellen kann aber nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Melanies Körper ist noch nicht bereit dafür.

Hoffnung, Wünsche, Optimismus oder doch mehr Realismus? Tobias Franke steckt irgendwo dazwischen. Seine Ehefrau Melanie bekam Mitte September ganz plötzlich die Diagnose AML, akute myeloische Leukämie, Blutkrebs!

Plötzlich stand das Leben der 43-jährigen Melanie und ihrer Familie völlig auf den Kopf. Einen Tag später war sie schon im Krankenhaus, ging in die Chemotherapie. Familie und Freunde starteten zahlreiche Termine zur Registrierung bei der DKMS, um ein Match, einen Spender für Melanie zu finden.

„Das ist ihre einzige Chance!“, betonte Tobias Franke. „Meine Frau kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist“, erklärt er. Mehr als 3.000 Registrierungen später, Ende November, bekommt die Familie die frohe Kunde: Es ist ein Spender gefunden.

„Die Nachricht mit dem Spender hat uns schon im November erreicht, aber es blieb diffus, ob die Transfusion im Dezember stattfinden kann“, berichtet Tobias Franke. Die Familie aus Enger steht zwischen Hoffen und Bangen.

Zweite Chemoptherapie notwendig

„Melanie liegt momentan wieder in Minden im Krankenhaus, die zweite Chemotherapie läuft, weil ihr Knochenmark zu schnell wieder mit Leukämiezellen gefüllt war, was einer Stammzellübertragung im Weg stand“, erzählt Tobias. „Durch die Verzögerung hoffen wir, dass dieser Spender auch im Januar zur Verfügung steht und nicht krank geworden ist, eine Schwangerschaft festgestellt wurde oder sonst etwas dazwischenkommt“, sagt Tobias.

„Um einen Plan B zu haben, und natürlich für alle anderen, machen wir auch mit den Typisierungsaktionen weiter. Die Berufsschulen im Kreis haben da sehr geholfen, über alles gerechnet haben wir aktuell etwa 3300 neue Spender überzeugen können“, freut er sich. Die Realität hat die Freude schnell eingeholt, zu viele Unklarheiten liegen noch vor der Familie.

Besuch am Fenster des Klinikums

„Daher planen wir aktuell auch nur wenig, drücken von Tag zu Tag die Daumen, dass sich die aktuellen Nebenwirkungen nicht verschlimmern, denn momentan ist Melanie schwach und ihr Immunsystem nach der Gabe der Chemomittel auf null.“ Und weil die Herren Franke gerade selbst erkältet sind, ist ein Besuch der Mama ausgeschlossen. Die Besuche übernehmen derzeit Melanies Mutter und ihre Tante, die sind fit. Tobias, Kelvin und Robin haben immerhin einen Besuch am Klinik-Fenster eingerichtet, dass sie sich sehen konnten.

Die Feiertage lassen sich noch gar nicht planen. „Das nehmen wir so wie es kommt“, sagt Tobias Franke. Er denkt in ganz kleinen Schritten: dass Melanie die Chemo-Nebenwirkungen gut übersteht und dann liegt die Zuversicht auf 2023.

Übertragung Anfang Januar

„Wir hoffen, dass die Stammzellenübertragung dann Anfang Januar stattfinden kann, bevor sich die Blasten, also die funktionsunfähigen Zellen im Knochenmark, wieder so ausbreiten.“ Er bleibt optimistisch, aber dennoch zurückhaltend, was die Spende für seine Frau angeht: „Meine Freude ist in der Tat verhalten optimistisch, oder eben realistisch, da wir zwar einen Schritt weiter sind, es aber kein geradliniger planbarer Weg zur erfolgreichen Transfusion ist, sondern vieles schiefgehen kann und von Faktoren abhängt, die keiner aktuell vorhersehen kann“, räumt er ein.