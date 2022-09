Wenn vor dem Poggenpohl-Werk in Herford Autos mit niederländischem, österreichischem oder schweizer Kennzeichen stehen, dann ist Hausmesse.

Poggenpohl arbeitet mit Jorge Pensi an einer Weiterentwicklung der +Modo-Küche

Im Innern des Showrooms an der Poggenpohlstraße erwartet die internationalen Fachhändler moderne Küchenfronten, mal ganz in schwarz gehalten, mal pastellgrün, stets in Szene gesetzt durch eine besondere Lichtgebung und ausgestattet mit der neuesten Küchentechnik.