Starke Frauen ein Schwerpunkt

Löhne

Ein bisschen was Neues, ein bisschen Bewährtes, dazu Vorträge, Exkursionen und Freizeiten – die Volkshochschule (VHS) Löhne setzt beim Frühjahrsprogramm in der ersten Jahreshälfte 2022 auf Vielfalt. Das Kursprogramm in Buchform liegt von heute an im Löhner Stadtgebiet aus. Anmeldungen für Kurse und Veranstaltungen sind von sofort an möglich. Vor allem Sportbegeisterte sollten damit nicht zu lange warten.

Von Lydia Böhne