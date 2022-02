Starkregen-Opfer dürfen auf Landeshilfen hoffen

Unwetter am 5. Juni 2021 in Enger, Bünde und Hiddenhausen – Betroffene können bis 25. Februar Anträge stellen

Kreis Herford

Die braune Brühe lief in Garagen, zerstörte Autos, überflutete Keller und Treppenhäuser. Beim Starkregenereignis am 5. Juni 2021 entstanden durch die Wassermassen Schäden in Millionenhöhe. Besonders betroffen waren die Einwohner in Enger, Bünde und Hiddenhausen. Jetzt ist klar: Betroffene können einen Antrag auf Landeshilfen stellen.

Von Kathrin Weege