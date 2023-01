Stephen Paul hat neuen Job in Berlin

IVD-Präsident Jürgen Michael Schick (links) und Bundesgeschäftsführerin Carolin Hegenbarth begrüßen Stephen Paul in Berlin in seiner neuen Funktion als Kommunikationsleiter des Immobilienverbands.

In dieser Eigenschaft ist er auch Pressesprecher des Bundesverbandes und Chefredakteur des AIZ-Immobilienmagazins. Der 50-Jährige gehörte von 2017 bis 2022 als FDP-Abgeordneter dem Landtag in Düsseldorf an. Er war dort Obmann im Ausschuss für Bauen und Wohnen. Nach eigenen Angaben aus familiären Gründen war er nicht mehr als heimischer FDP-Kandidat zur Landtagswahl am 15. Mai vergangenen Jahres angetreten. Er wechselte zu einem Verband mittelständischer Familien-Unternehmen im Wohnungsbau in Düsseldorf.