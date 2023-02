Störung bei Vodafone: Kein Festnetz und Internet im Kreis Herford

Vodafone-Kunden aus dem Kreis Herford haben an diesem Dienstag (14. Februar) ein Problem: Vielerorts sind beim Kabelnetzanbieter Festnetztelefonie und das Internet ausgefallen. Vodafone selbst berichtet auf seiner Internetseite, die Störung dauere noch bis in die Abendstunden.

Komplett betroffen sind laut der Störungskarte von Vodafone die Kommunen Enger, Spenge, Bünde, Kirchlengern, Rödinghausen und Hiddenhausen.

Auch in Teilen von Herford sind Internet und Festnetztelefonie demnach nicht mehr möglich. Betroffen sind die Stadtteile Stedefreund, Eickum, Diebrock, Herringhausen und Radewiger Feldmark.

In Bielefeld ist laut Vodafone der Stadtteil Jöllenbeck betroffen. Auch Bereiche von Melle in Niedersachsen fallen in das Störungsgebiet. Nicht betroffen ist das Handynetz von Vodafone und auch das Kabelfernsehen sei nicht gestört.

Wie es zu der Störung kam, ist derzeit noch nicht bekannt.