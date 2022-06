Herforder Verwaltung will Urteil des Verwaltungsgerichts Minden nicht hinnehmen

Das Verwaltungsgericht Minden gab den Klägern Recht und ließ auch keine Revision zu. Allerdings hatte die Stadt die Möglichkeit, gegen diese Nichtzulassung der Berufung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht NRW (OVG Münster) zu beantragen.

"Nicht nachvollziehbar"

Das ist nun erfolgt. „Für uns war das Mindener Urteil nicht nachvollziehbar“, sagte Beigeordneter Dr. Peter Böhm zur Begründung.

Zum Hintergrund: Von Sommer 2015 bis Anfang 2016 hatte die Stadt die Bäckerstraße erneuert. Es war das erste Teilstück mit den neuen Pflastersteinen und der neuen Beleuchtung, so wie jetzt fast die gesamte Fußgängerzone gestaltet ist.

Keine ausreichende Dokumentation

2020 flatterten dann die Gebührenbescheide ins Haus, gegen die drei Eigentümer anschließend juristisch vorgegangen sind. Der Vorsitzende Richter Dr. Bernd Bringewat machte in seinem Urteil vor dem Mindener Verwaltungsgericht deutlich, dass eine bloße Neugestaltung der Fußgängerzone aus städtebaulichen Gründen nicht beitragsfähig ist. Die Stadt Herford habe im Verfahren nicht darlegen können, dass der Untergrund der Straße oder die Beleuchtung so verschlissen waren, dass eine Erneuerung erforderlich gewesen sei. Die Dokumentation sei nicht ausreichend gewesen.

Mehr als 40.000 Euro gezahlt

Die Stadt sieht dies anders. Die Straße sei 37 Jahre alt gewesen, habe an vielen Stellen Schäden ausgewiesen. Vom Verfahren her sei die Stadt nicht anders vorgegangen als bei anderen Straßen. Deshalb nun die Beschwerde wegen Nicht-Zulassung der Revision.

Das Mindener Urteil hatte in der Bäckerstraße für Unruhe gesorgt. Denn während das Schuhhaus Tscheche mehr als 40.000 Euro für das Pflaster zahlen musste, zahlte Gerhard Niemann als Eigentümer des Gebäudes Mönch-Apotheke keinen Cent. Dabei wären für die Pflasterarbeiten vor Niemanns Gebäude an der Bäckerstraße 12 eigentlich 33.000 Euro fällig gewesen.

Folgen für andere Anlieger

Mit dem Urteil hatte die Stadt zugleich die Befürchtung, dass auch Anlieger anderer Abschnitte der Fußgängerzone gegen den Gebührenbescheid klagen würden.

Auch deshalb will die Stadt Herford nun wohl endgültig Klarheit erhalten, in dem sie vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zieht.