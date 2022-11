Die Kritik der Anwohner am Hellerweg,, Grüne Straße, Hohe Warth und Kirschengarten war eindeutig: Zum Teil eine „chaotische Parksituation“, streckenweise keine Geh- und Radwege und an verschiedenen Stellen „unzumutbare Straßenverhältnisse“.

Um sich ein Bild vor Ort zu machen, haben sich Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses und des Verkehrsausschusses am Montagnachmittag mit Anliegern im Bereich Kirschengarten/Hellerweg getroffen. Zusammen mit dem Beigeordneten Dr. Peter Böhm und weiteren Mitarbeitern der Stadtverwaltung begab man sich auf einen 45-minütigen Rundgang durch das Quartier. Über die Verkehrsprobleme in dem Gebiet soll in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag, 22. November, gesprochen werden.