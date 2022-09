Streit in der Herforder CDU geht in die nächste Runde

Herford

Der Streit in der Herforder CDU-Fraktion geht in die nächste Runde. Nachdem Ratsfrau Michèle Saskia Pohle der Fraktionsspitze zunächst Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen hatte und sich dafür anschießend entschuldigt hatte, legt Pohle jetzt in einer Stellungnahme nach.

Von Ralf Meistes