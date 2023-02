Herforder Rentner wollte Supermarkt erpressen

Zwischen März und Oktober 2022 gingen vier Erpresserbriefe in der Firma ein. Der Absender forderte eine „stille Umsetzung“, also keine Polizei. Er drohte, Waren zu manipulieren und warnte den Inhaber, sein Unternehmen könne „an 365 Tagen in eine Bedrohungslage“ geraten. Es werde „dauerhafte Nadelstiche ohne Vorwarnung“ geben und „Warenmanipulationen“. Der Unternehmer müsse mit „Image- und Umsatzverlusten“ rechnen, weil sich „KundInnen nicht mehr sicher fühlen“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert