Tanztheater Gladys lockt 700 Zuschauer an

Hiddenhausen/Enger

700 Zuschauer, 120 Kinder und Jugendliche, dutzende von helfenden Händen im Hintergrund, unzählige Kostüme, Haarklemmen, Requisiten – und mittendrin eine erst nervöse, dann unglaublich glückliche Martina Gladys – alles das machte die beiden Aufführungen des Hiddenhausener Tanztheaters am vergangenen Sonntagnachmittag in der Aula des Engeraner Widukind-Gymnasiums so außergewöhnlich.

Von Sonja Töbing