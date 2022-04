Erste Single der Löhner Band erscheint am 29. April

Löhne

„Die Spannung steigt“, sagt Karl-Heinz Fiegenbaum. Im Januar haben der Löhner und seine Bandkollegen von TB5 das Musikvideo zu ihrem Song „Direkt in dein Herz“ aufgezeichnet, in der Werretalhalle. In wenigen Tagen werden die Singleauskopplung und das dazugehörige Album „Windmühlen stehen“ veröffentlicht.

Von Lydia Böhne