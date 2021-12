Terminvergabe für stationäre Impfstelle in Enger ab sofort freigeschaltet

Insgesamt stehen auf der Internetseite des Kreises Herford in der nächsten Woche von Montag bis Donnerstag täglich 600 Impftermine zur Verfügung (am 24. und 31. Dezember geschlossen). Die Termine für die KW 51 werden in Kürze noch freigegeben. Alternativ können die Termine auch über die Terminbuchungs-Hotline 05221/13-2088 gebucht werden. Die Hotline ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Die Termine werden aus organisatorischen Gründen bedarfsorientiert bzw. laufend freigeschaltet. Sollten keine buchbaren Termine zur Verfügung stehen, kann es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versucht werden.

In der stationären Impfstelle in Enger ist Freitag, 17. Dezember, für Impfungen der fünf- bis elfjährigen Kinder vorgesehen. Details zur Terminvergabe und zum Ablauf vor Ort werden hierfür noch bekannt gegeben.

In der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger sind ab der nächsten Woche fünf Impfstraßen in Betrieb. Da sowohl BioNTech als auch Moderna verimpft wird, richtet sich das Impfangebot von montags bis donnerstags an alle Personen ab 16 Jahren. Die Betriebszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr.

In der Herforder Impfstelle im ehemaligen Saturn sind ebenfalls fünf Impfstraßen in Betrieb. Aufgrund der Verfügbarkeiten der Impfstoffe wird hier ausschließlich der Impfstoff der Firma Moderna verimpft. Somit richtet sich das Impfangebot hier gemäß den STIKO-Empfehlungen an über 30-Jährige sowie an nicht schwangere und nicht stillende Frauen. Die Betriebszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Hier ist in Kürze ebenfalls die Einführung eines Terminvergabesystems vorgesehen.

In beiden Impfstellen sind sowohl Erst-, Zweit als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Die STIKO empfiehlt im Falle einer Auffrischungsimpfung, dass in der Regel sechs Monate seit der letzten Impfung gegen Covid 19 vergangen sein sollten. Es werden aber auch Personen geimpft, bei denen die letzte Impfung mindestens fünf Monate her ist. Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, kann seine Auffrischungsimpfung nach mindestens vier Wochen erhalten. Das Mindestalter bei der Auffrischungsimpfung muss in jedem Fall 18 Jahre betragen. Der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung sollte nach RKI-Vorgaben zwischen drei und sechs Wochen (BioNtech) bzw. zwischen vier und sechs Wochen (Moderna) liegen.

Um einen reibungslosen und zügigen Ablauf vor Ort zu gewährleisten, werden alle impfwilligen Personen gebeten, die für die Impfung notwendigen Aufklärungs- und Einwilligungsbögen ausgefüllt mitzubringen. Sie sind auf der Website des Kreises unter www.kreis-herford.de/Impfstellen abrufbar.