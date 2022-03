Teurer Sprit: höherer Taxitarif im Gespräch

Kreis Herford

Die Taxi-Branche im Kreis Herford ist in Aufruhr. Die seit Beginn des Ukraine-Krieges in die Höhe geschnellten Spritpreise machen den Unternehmen zu schaffen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Deswegen stehen derzeit die heimischen Anbieter in engem Kontakt mit Daniel Kunau, Ansprechpartner für das Taxi-Gewerbe beim Straßenverkehrsamt des Kreises Herford, um nach möglichen Lösungen zu suchen.

Von Sonja Töbing