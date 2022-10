„The Voice“: André Deininger aus Herford scheidet aus

Von der Jury gab es zwar jede Menge Lob und vom Publikum sogar Standing Ovations: Dennoch hat es für André Deininger aus Herford am Ende nicht gereicht. Der Traum vom neuen „The-Voice-of-Germany“-Gewinner ist für ihn geplatzt.

Gleich gegen drei andere Kandidaten aus dem Team von Silbermond-Frontfrau Stephanie Kloß musste Deininger am Freitagabend in den so genannten Sing Offs der Sat.1-Show antreten. Nur einer von ihnen konnte den Sprung ins Halbfinale schaffen – Deininger gelang es nicht.