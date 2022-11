Tierpark Herford boomt: wieder Besucherrekord

In der abgelaufenen Saison kamen 125.000 Gäste – gelungene Kooperation mit Gymnasium

Herford

Von der grauen Maus zum schönen Schwan: So kann man die Entwicklung des Herforder Tierparks auf den Punkt bringen. Der Zoo hat sich in den vergangenen Jahren zu dem Besuchermagneten schlechthin in der Region entwickelt. Kurz vor Saisonschluss vermelden die Verantwortlichen den nächsten Gästerekord.

Von Moritz Winde