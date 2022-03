Tierpark Herford eröffnet seine Eulenschule

Besucher können die neue Attraktion am Samstag (2. April) zum ersten Mal betreten

Herford

13 verschiedene Eulenarten gibt es in Europa, schon bald sollen sie alle im Tierpark Herford zu sehen sein und zwar in einem liebevoll gestalteten Areal, das seit Januar 2021 erschlossen wurde. An diesem Samstag öffnet die Eulenschule erstmals für Besucher des Tierparks ihre Pforten.

Von Niklas Gohrbandt