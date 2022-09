Tipps für Garten und Traumhochzeit

Herbstlaub & winterfest-Messe in der Innenstadt – Geschäftsleute starten „Heimat shoppen“-Kampagne

Vlotho

Kalender und Temperaturen waren am Sonntag eigentlich noch auf Sommer eingestellt – in der Vlothoer Innenstadt war dagegen mit Start in den Monat September der Blick bereits auf den bevorstehenden Herbst gerichtet.

Von Joachim Burek