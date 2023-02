Brandursache unklar: Todesopfer (64) lebte alleine

Herford

Dramatischer Einsatz für die Herforder Feuerwehr. In einer Wohnung an der Diebrocker Straße ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. In dem brennenden Zimmer fanden sie den Bewohner der Wohnung vor. Er verstarb am Freitagnachmittag.

Von Christian Müller und Angelina Zander