Tornado-Schäden bis heute in Herford sichtbar

Herford

Ein kleiner Tornado hatte am 20. Mai vergangenen Jahres in Herford gewütet. An der Straße Am Sennehügel wurden Dächer teilweise abgedeckt, gingen Fenster zu Bruch, wurden Fassaden beschädigt, Gärten verwüstet. Auch zwei Bäume in der Mitte kleiner Verkehrsinseln knickte der Sturm ab. Bis heute sind sie nicht ersetzt. Das sorgt für Unmut - aber wohl nicht mehr lange.

Von Bernd Bexte