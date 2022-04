Treffen an der Vlothoer Windmühle

Vlotho/Herford

Der Kreisheimatverein Herford führt seine Mitgliederversammlung erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie nun wieder als Präsenzveranstaltung durch. Am Mittwoch, 11. Mai, kommen die Vorsitzenden der 67 Mitgliedsvereine um 18 Uhr an der Windmühle in Exter zusammen.