Tropen-Feeling zum Hoeker-Fest-Auftakt

Herford

Was für ein Hochsommer-Start ins Hoeker-Fest: Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad ist die Stadt-Gaudi am Mittwochabend eröffnet worden und dürfte nicht nur deshalb in die Geschichte eingehen. Die 47. Auflage der fünften Herforder Jahreszeit ist die erste nach der Corona-Zwangspause.

Von Moritz Winde