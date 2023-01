TV-Gottesdienst aus Herford sehen in der Spitze 1,1 Millionen Menschen

Herford

Was für eine Reichweite: Die Herforder Petrigemeinde hat sich und die Stadt bundesweit bekannt gemacht. Den ZDF-Gottesdienst - live übertragen aus der Kirche am Wilhelmsplatz - haben am Sonntagmorgen nach Senderangaben in der Spitze 1,1 Millionen Menschen eingeschaltet.

Von Moritz Winde