Die Staatsanwaltschaft hat den 23-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Raubes angeklagt. Gemäß dem Tatplan sollen der Angeklagte und ein unbekannter Mittäter in der Weihnachtsnacht 2019 in die Wohnung des Geschädigten in Herford eingedrungen sein und ihn dort überfallen haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar