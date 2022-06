Übung der Feuerwehr Herford und Hiddenhausen: Verletzte im Mähwerk

Einsatz auf dem Hof der Firma Breder am Strangweg

Hiddenhausen

Aus dem linken Unterarm ragen Knochensplitter, an der Stirn klafft eine große Wunde, überall ist Blut. Annika Nitzschke schreit vor Schmerz und Panik, hilflos und bewegungsunfähig liegt sie im Mähwerk eines riesigen Mähdreschers. Jetzt ist Eile geboten, die junge Frau zu befreien, damit sie so schnell es geht in ärztliche Behandlung kommt.

Von Sonja Töbing