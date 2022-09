An vielen Stellen im Herforder Stadtgebiet wird am Donnerstag, 8. September, Sirenenalarm zu hören sein. Der landesweite Sirenenprobealarm beginnt um 11 Uhr.

In Herford gibt es inzwischen 13 Sirenenstandorte. Vier weitere sind in Planung. Am Donnerstag, 8. September, um 11 Uhr beginnt der landesweite Sirenenprobealarm. (Symbolfoto).

Er dient dazu, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich das Bewusstsein für Sirenensignale in der Bevölkerung zu erhöhen.

Pünktlich um 11 Uhr werden also in allen Kommunen in NRW die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Ergänzend werden die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten.

13 Sirenenstandorte in Herford

Die Stadt Herford hat inzwischen wieder 13 Sirenenstandorte, die beteiligt werden. Vier weitere Sirenenstandorte sind nach Auskunft der Stadtverwaltung in Planung. Zwei mobile Sirenenanlagen gibt es in Diebrock und in Schwarzenmoor. Diese werden am morgigen Warntag aber nicht eingesetzt.



Der letzte Sirenenprobealarm im März wurde durch das Ministerium des Innern NRW aufgrund des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt, um eine Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen zu vermeiden sowie den zu uns geflüchteten Menschen die notwendige Ruhe und Sicherheit zu geben.

Der Bundesweite Warntag, der ursprünglich für den 8. September vorgesehen war, wurde auf Wunsch des Bundes durch Beschluss der Innenministerkonferenz auf den 8. Dezember verschoben.