Umlagen belasten den Haushalt 2022

Vlotho

Stadtkämmerin Livia Hantsche hat am Donnerstagabend den Haushaltsplan-Entwurf 2022 im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Damit sind die Etatberatungen, die jetzt in den Fraktionen und Fachausschüssen erfolgen, eröffnet. Verabschiedet werden soll der Haushalt in der Weihnachtsratssitzung, die am 17. Dezember im Gemeindehaus Exter stattfinden soll.

Von Joachim Burek