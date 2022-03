Auto und Bagger auf einem Firmengelände in Herford beschädigt

Herford

Mehrere beschädigt Fahrzeuge hat ein 41-jähriger Herforder am Montag auf seinem Firmengelände an der Industriestraße in Herford bemerkt. Die Scheiben sowie die Rückleuchten eines Fords haben der oder die unbekannten Täter augenscheinlich eingeschlagen.