Unbekannte dringen erneut in Spenger Rathaus ein

In das Spenger Rathaus ist schon wieder eingebrochen worden: Michael Matzker vom Gebäudemanagement, der auch den ersten Einbruch in der Nacht zum 21. Juli entdeckt hatte, stellte am Montag gegen 6.50 Uhr fest, dass erneut einige Fenster im rückwärtigen Erdgeschoss beschädigt worden waren.

Das Rathaus in Spenge.

Eines war zudem eingeschlagen worden – wohl nachdem die Einbrecher festgestellt hatten, dass sie die Fenster mit ihrem Werkzeug nicht aufhebeln konnten, wie es im Polizeibericht heißt. „Im Inneren haben sie zwei Türen aufgebrochen und sind so in Büros gelangt, in denen auch ein Tresor steht“, berichtet Matzker, der sofort die Polizei verständigte. „Doch daran haben sie sich anscheinend nicht zu schaffen gemacht.“

Weiter erzählt der 43-Jährige: „Die Eindringlinge drückten auch die Glasschiebetür zum Bürgerbüro gewaltsam auf und durchwühlten dort Geldkassetten und andere Behältnisse, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Doch sie fanden nur Wertmarken für die Müllabfuhr, die sie nicht interessierten.“ Den Sachschaden am Gebäude schätzt Matzker auf 6500 Euro plus, denn es sei noch unklar, wie groß der Schaden an der Schiebetür sei.

Zeugen gesucht

Das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 14 Uhr und Montagmorgen im Bereich der Lange Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05221/8880 zu melden.

Bereits am 21. Juli waren bislang noch Unbekannte in das Rathaus eingestiegen. Sie hatten ein Fenster im Bereich des Standesamtes aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Von dort aus hatten sie mehrere Räume auf beiden Etagen nach Geld durchsucht. Dafür hatten sie zahlreiche Türen und Schränke aufgebrochen.

Wie bereits beim ersten Einbruch am 21. Juli sind wieder Türen im Erdgeschoss des Rathauses aufgebrochen worden. Foto: Ruth Matthes

Im Endeffekt erbeuteten sie nur eine geringe Summe Bargeld, das als Wechselgeld für Kulturveranstaltungen verwendet werden sollte, sowie einen Safe aus dem Zimmer des Fachbereichsleiters Rainer Czypulowski, der jedoch kein Geld enthielt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, kann die Polizei noch nicht sagen. Wie Pressesprecherin Simone Lah-Schnier erklärt, sei dies nicht auszuschließen.

Nach den beiden Einbrüchen denke die Stadtverwaltung über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nach, so Matzker. Bislang waren hier Kameras oder eine Alarmanlage nie ein Thema. „Da es hier eigentlich nichts zu holen gibt, haben wir über derartige Investitionen bisher nicht nachgedacht.“