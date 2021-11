Unfall auf der B239: War es ein Autorennen?

Drei Verletzte und rund 23.000 Euro Sachschaden – ein heftiger Unfall hat sich am Montag auf der B239 ereignet. Nun prüft die Polizei, ob die Unfallursache ein illegales Autorennen gewesen sein könnte.

Bei dem Unfall ist hoher Sachschaden an mehreren Fahrzeugen entstanden.

Die Polizei hat den Unfallhergang rekonstruiert. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand fuhr demnach ein 18-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg gegen 15.45 Uhr mit seinem VW auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Lippe. Zwischen den Abfahrten zur Enger Straße und zur Bielefelder Straße habe der Mann ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollen.

Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Herforder mit seinem Audi in gleiche Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Als der VW-Fahrer ausscherte, kollidierte er mit dem Audi. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und schlugen auf einer Länge von etwa 100 Metern mehrfach in die Leitplanke ein, ehe sie zum Stehen kamen.

Dabei wurden beide Fahrer sowie die 31-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 18-Jährige konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Untersuchung wieder verlassen, die beiden Insassen des Audi wurden stationär aufgenommen.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, stand unmittelbar hinter dem stark beschädigten VW ein Mercedes. Gegenüber den Beamten gaben gleich mehrere Zeugen an, dass sich der 18-Jährige sowie der 25-jähriger Fahrer des Mercedes, der aus Steinheim stammt, mehrfach gegenseitig überholt hätten. Der VW-Fahrer habe dabei unter anderem laut ersten Zeugenaussagen auch den rechten Standstreifen zum Überholen genutzt.

Die Führerscheine beider Fahrer sowie die Fahrzeuge wurden daraufhin von den Beamten sichergestellt. Noch vor Ort durchgeführte Atemalkoholtests verliefen negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei prüft derzeit, ob die Unfallursache in einem illegal ausgetragenen Straßenrennen liegen könnte. Sie schätzt die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens auf etwa 23.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Autobahnzubringer in Richtung Lippe gesperrt.