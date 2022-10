Unikat rollt seit 1989 über Herfords Straßen

Filmgrößen wie Mario Adorf und Fußballstars wie Karl-Heinz Rummenigge gesessen. Auch bei den Gerry-Weber-Open in Halle bot er Tennisstars regelmäßig Platz. Nach Reparaturarbeiten kann der Promotion-Express der Herforder Brauerei am Sonntag, 9. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Neuen Markt in Herford besichtigt werden.

Filmgrößen wie Mario Adorf und Fußballstars wie Karl-Heinz Rummenigge gesessen. Auch bei den Gerry-Weber-Open in Halle bot er Tennisstars regelmäßig Platz. Nach Reparaturarbeiten kann der Promotion-Express der Herforder Brauerei am Sonntag, 9. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Neuen Markt in Herford besichtigt werden. Im Rahmen der City-Kirmes können sich Besucher dann mit dem 15 Meter langen Gefährt ablichten lassen. Seit 1989 ist der aufwändig umgebaute Mercedes Geländewagen auf Deutschlands Straßen unterwegs, um Werbung für die Brauerei zu machen. „Anfangs kam er auch im Ausland zum Einsatz, beispielsweise in Italien“, erinnert sich Peter Lohmeyer, Marketing-Leiter bei der Brauerei.