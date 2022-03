Unterkünfte für Ukrainer können bei zentraler Hotline gemeldet werden

Herford

Wie kann man den Menschen in der Ukraine helfen? Über die Frage tauschen sich die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der neun Städte und Gemeinden im Kreis Herford sowie Landrat Jürgen Müller in diesen Tagen regelmäßig aus. Vorbereitungen werden außerdem hinsichtlich einer möglichen Flüchtlingsbewegung in den Kreis Herford getroffen.