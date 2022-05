Vatertag am Moor: Polizei zeigt Präsenz

Moorstraße in Spenge an Christi Himmelfahrt gesperrt

Spenge

In den Jahren vor Corona tummelten sich an Christi Himmelfahrt hunderte Jugendliche am Hücker Moor, um gemeinsam Vatertag zu feiern. Dabei kam es regelmäßig zu Tätlichkeiten und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zudem hatten die Anlieger der Moorstraße im Anschluss mit reichlich Müll zu kämpfen.

Von Ruth Matthes