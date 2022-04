Verhandlungsgeschick gefragt

Die Schiedsperson wird in vielfältigen außergerichtlichen Bereichen tätig. In bestimmten Streitfällen ist zunächst der Gang zur Schiedsperson erforderlich, ehe man sich an das Gericht wenden kann. Dieses gilt im Strafrecht nach Angaben der Stadt für Privatklagesachen wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte Körperverletzung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung.

Zu Einigung beitragen

Auch für eine Reihe von zivilrechtlichen Streitigkeiten sei ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren vorgeschrieben, zum Beispiel bei allen nachbarrechtlichen Streitigkeiten außer bei Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb. Durch die Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören, auf ihr Vorbringen einzugehen und indem sie eine ruhige und entspannte Atmosphäre schaffen, sollen die Schiedspersonen dazu beitragen, dass sich die Parteien einigen und den sozialen Frieden wieder herstellen.

Wichtige Rolle

Die Aufzählung zeige, dass das Schiedsamt eine wichtige Rolle im Rechtssystem spiele. Die Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig, erhalten aber eine pauschale Entschädigung nach dem Schiedsamtsgesetz. Die Stadt sucht eine Person, die sich dafür geeignet hält und bereit ist, dieses Ehrenamt nach entsprechender Schulung durch den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen zu übernehmen.

Mindestens 25 Jahre alt

Die Person soll ihren Wohnsitz im Schiedsamtsbezirk Obernbeck haben, mindestens 25 Jahre, aber noch nicht 75 Jahre alt sein, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter haben und sie darf nicht unter Betreuung stehen. Bürgerinnen und Bürger, die diese Voraussetzungen erfüllen und Interesse an einer Tätigkeit als Schiedsperson haben, werden gebeten, sich bis Sonntag, 24. April, mit der Stadt Löhne in Verbindung zu setzen. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind erwünscht. Ansprechpartner ist Klaus-Jürgen Budde, Telefon 05732/100-244, E-Mail: k.budde@loehne.de.