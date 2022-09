Verleumdung? Schützenbund prüft rechtliche Schritte

Das Telefon von Sylvia Czentarra-Thies steht derzeit kaum still. „Und wo ich hinkomme, werde ich darauf angesprochen“, sagt die Präsidentin der Herforder Schützengesellschaft. Die Stadt lehnt den Park am Schützenhof als Standort für ein geplantes Mahnmal für die zehn Mordopfer des sogenannten NSU ab - weil dies im Umfeld eines Schützen- und Schießsportvereins unpassend sei. Für die Schützen ist dies „unfassbar“. Sie behalten sich rechtliche Schritte vor.

Standort-Diskussion um NSU-Opfer-Mahnmal in Herford - Integrationsrat verteidigt Stellungnahme

Der Park am Schützenhof in Herford war als möglicher Standort für ein Mahnmal für die Mordopfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) im Gespräch. Die Stadt hält ihn jedoch für unpassend wegen der Nähe zum Schützenumfeld.

Die Schützengesellschaft hat den Westfälischen Schützenbund (WSB) eingeschaltet. Die Stellungnahme der Herforder Integrationsbeauftragten, die die Stadt bewogen hat, als Standort für das Mahnmal (elf Bäume samt Bänken und Schrifttafel) letztlich die Werregärten am Beach-Club zu bevorzugen, grenze möglicherweise an Verleumdung, findet Burkhart Kemena. Er ist Chef des WSB in OWL.