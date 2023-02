Viel mehr als die Summe ihrer Teile

„The Art of the Duo“ (Die Kunst des Duos) heißt ein Live-Konzept der renommierten Hamburger Konzertdirektion Karsten Jahnke. Die hat gleich zwei Duos durch Deutschland auf Tournee geschickt und sie auch beim Musik Kontor in Herford Station machen lassen. Im Marta-Forum haben am Mittwochabend Julia Hülsmann und Christopher Dell sowie Nils Wülker und Arne Jansen einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen.

