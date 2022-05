Viel Schönes für den guten Zweck

Kreativbasar auf Hilgenböckers Deele in Löhne

Löhne

Die Deele an der Schierholzstraße in Löhne ist an diesem Tag voll mit selbstgebastelten schönen Dingen, die man im Frühling rund um Haus und Garten gut gebrauchen kann. Und viele Besucher haben das Angebot des Kreativbasars genutzt.

Von Gabriela Peschke