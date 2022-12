Vier Corona-Tote im Kreis Herford

Kreis Herford

Die Zahl der Neuinfektionen liegt am 22. Oktober auf dem Niveau der Vorwoche - der Kreis Herford meldet 1369 neue Fälle (1387 am 15. Dezember). Die Zahl der aktuell Infizierten steigt leicht an. Seit vergangenem Donnerstag sind vier Personen mit einer Corona-Erkrankung gestorben.